Двое мужчина пострадали в ДТП в Клинцах

Двое мужчина пострадали при столкновении двух автомобилей в Клинцах. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Клинцах на улице Парковой произошла авария. 52-летний водитель за рулём автомобиля Hyundai Getz при развороте с обочины не пропустил «ВАЗ-2107». 41-летний мужчина на отечественной легковушке ехал прямо в попутном направлении.

При столкновения травмы получили оба водителя. Их доставили в больницу.

Инспекторы составили на обоих автомобилистов административные протоколы. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.