Двое смолян лишили брянскую полицию сигарет на 55 миллионов рублей

Предприниматель и его подельник планировали продать переданную им на хранение табачную продукцию.
Брянский областной суд рассмотрел апелляцию двоих жителей Смоленска. Их признали виновными в растрате и пособничестве в растрате в особо крупном размере и незаконном приобретении с целью сбыта немаркированных табачных изделий.
Как сообщает облсуд, генеральный директор ООО «Инкомторг», зарегистрированного в Смоленске, заключил с ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД РФ по Брянской области» несколько государственных контрактов на оказание услуг по ответственному хранению материальных ценностей, изъятых УМВД России по Брянской области.
Предприниматель вывез со складов сигареты стоимостью 4,5 миллиона рублей и переправил их в Смоленск для последующей продажи.
Подельник помог гендиректору «Инкомторга» украсть со склада в Новозыбкове немаркированные белорусские сигареты еще на 50 миллионов рублей – их также доставили в Смоленск.
Фокинский районный суд приговорил гендиректора к пяти лет колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей. Его пособник получил 3,5 года колонии общего режима с 400-тысячным штрафом.
Апелляции жителей Смоленска Брянский областной суд не удовлетворил.
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