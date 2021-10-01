Двое водителей тяжело ранены при лобовом столкновении под Навлей

Авария произошла в результате неудачного обгона.

Два человека пострадали в результате ДТП, которое произошло 30 сентября около 13.35 на 414-м километре трассы М-3 Украина в Навлинском районе.

По предварительной информации областной ГИБДД, 35-летний водитель Kia Rio, двигаясь от Севска в сторону Брянска, пошел на обгон и, не успевая завершить маневр, вылетел на левую обочину, где столкнулся с Opel Astra, 29-летний водитель которого, в свою очередь, съехал на обочину во избежание столкновения.

Водителя Kia Rio госпитализировали с закрытым переломом обоих бедер и переломом лодыжек левой голени. Водителя Opel Astra доставили в больницу с переломом третьего и пятого поясничных позвонков, переломом левой ключицы, сотрясением головного мозга и множественными ушибами.

Для определения состояния опьянения у водителей взяли биологические образцы.