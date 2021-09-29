Двое жителей Белых Берегов заживо закопали зверски избитого ими человека

Мужчина умер от тяжелых травм и травматического шока.
29 сентября Брянский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор о жестоком убийстве 54-летнего жителя Белых Берегов. На скамье подсудимых оказались двое жителей поселка 40 и 64 лет.
Как сообщает региональная прокуратура, 4 июля 2020 года в Белых Берегах двое жителей поселка массивным деревянным бруском нанесли своей жертве множественные удары по голове, шее, туловищу, рукам и ногам. Когда мужчина потерял сознание, его вынесли во двор и бросили в выкопанную яму.
Заметив признаки жизни, белобережцы принялись колоть его металлическими остриями лопать и одновременно закапывать до остановки дыхания.
Сочетанная тупая травма головы, груди и живота осложнилась травматическим шоком, который и стал непосредственной причиной смерти на месте происшествия.
В суде жители поселка свою вину не признали. Несмотря на это, присяжные пришли к единодушному выводу об их виновности и отсутствии оснований для снисхождения.
40-летнего белобережца суд приговорил к 18 с половиной годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, 64-летнего – к 19 с половиной годам колонии особого режима с ограничением свободы на полтора года. Последний ранее дважды был судим за причинение смерти человеку.
Приговор в силу еще не вступил.
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