Двое жителей Белых Берегов заживо закопали зверски избитого ими человека

Мужчина умер от тяжелых травм и травматического шока.

29 сентября Брянский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор о жестоком убийстве 54-летнего жителя Белых Берегов. На скамье подсудимых оказались двое жителей поселка 40 и 64 лет.

Как сообщает региональная прокуратура, 4 июля 2020 года в Белых Берегах двое жителей поселка массивным деревянным бруском нанесли своей жертве множественные удары по голове, шее, туловищу, рукам и ногам. Когда мужчина потерял сознание, его вынесли во двор и бросили в выкопанную яму.

Заметив признаки жизни, белобережцы принялись колоть его металлическими остриями лопать и одновременно закапывать до остановки дыхания.

Сочетанная тупая травма головы, груди и живота осложнилась травматическим шоком, который и стал непосредственной причиной смерти на месте происшествия.

В суде жители поселка свою вину не признали. Несмотря на это, присяжные пришли к единодушному выводу об их виновности и отсутствии оснований для снисхождения.

40-летнего белобережца суд приговорил к 18 с половиной годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, 64-летнего – к 19 с половиной годам колонии особого режима с ограничением свободы на полтора года. Последний ранее дважды был судим за причинение смерти человеку.

Приговор в силу еще не вступил.