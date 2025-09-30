Двое жителей Клинцов предстанут перед судом по обвинению в покушении на убийство двух человек. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о покушение на убийство двух человек. Приговор выслушают двое жителей региона.

По версии правоохранителей, утром 17 апреля 2020 года в городе Клинцы трое мужчин расстреляли из огнестрельного оружия двоих оппонентов, с которыми у них был конфликт. Довести до конца преступление фигуранты не смогли и скрылись. Один из потерпевший получил тяжёлые травмы.

Одному из обвиняемых предъявлено обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. В отношении третьего фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство.