Двое жителей Трубчевского района осуждены за сбор мака

По информации прокуратуры Погарского района, 31-летний и 32-летний жители Трубчевского района судом признаны виновными в приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере.

29 июля 2020 года злоумышленники на автомобиле своего знакомого приехали в один из населенных пунктов Погарского района, чтобы собрать мак. Собранные растения складывали в рюкзак и мешок, которые загрузили в автомобиль для дальнейшей перевозки к месту жительства.

Однако, по дороге их остановили полицейские. Наркотик массой 373,19 грамм изъят из незаконного оборота.

Суд приговорил виновных к наказанию в виде 220 часов обязательных работ каждому. Одного из соучастников суд обязал пройти курс лечения от наркомании и медико-социальную реабилитацию.