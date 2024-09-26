Двоих брянцев суд отправил в колонию за сбыт фальшивых денег

Двоих брянцев суд отправил в колонию за сбыт семи фальшивых денежных купюр. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о сбыте поддельных денег. На скамье подсудимых оказались ранее судимый 39-летний и 47-летний жители Новозыбкова.

В ноябре прошлого года 39-летний мужчина привез в Новозыбков семь фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей. Ими сообщники оплачивали товары и услуги.

Суд приговорил рецидивиста к 2 годам 9 месяцам в колонии строгого режима, а его подельника — к двум годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.