Двоих брянцев задержали с марихуаной, взрывчаткой и боеприпасами

Полиция разыскивает соучастников преступления.

Сотрудниками УНК УМВД по Брянской области совместно с коллегами из МО МВД России «Навлинский», региональных управлений ФСБ России и Росгвардии в ходе спецоперации задержали двоих мужчин.

Одного из них подозревают в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, второго – в покушении на сбыт наркотиков.

Как сообщили в региональном УМВД, житель Навлинского района перевозил наркотики в своей машине. При задержании у него и пассажира полицейские обнаружили бумажные свертки с измельченной растительной массой, а в доме – еще 17 свертков и два пакета с высушенным веществом. Исследование показало, что в упаковках находилось более килограмма марихуаны.

При осмотре дачи задержанного полицейские обнаружили большое количество боеприпасов, взрывчатых веществ и предметы, конструктивно схожие с огнестрельным и холодным оружием. Изъято более 20 килограммов взрывчатки, самодельное взрывное устройство, снаряды, гранаты, детонаторы и патроны различного калибра.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По его словам, незаконно хранимые предметы найдены им в ходе раскопок на местах боевых действий времен Великой Отечественной войны», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела. По словам, Волк, сейчас полицейские устанавливают личности возможных соучастников брянцев.