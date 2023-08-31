Двойное преступление с одним телефоном раскрыли полицейские в Брянске

В Брянске сотрудники полиции раскрыли двойное преступление с одним мобильным телефонов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полиция обратился 43-летний житель Бежицкого района Брянска. Мужчина рассказал, что после застолья с новыми знакомыми не нашел свой мобильный телефон. Ущерб мужчина оценил в десять тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска районного отдела полиции установили причастность к краже ранее судимой 26-летней уроженки Дятьковского района. Похищенный гаджет девушка передала своему 36-летнему знакомому. Тот продал технику его за 3000 рублей.

По данному факту проводится проверка. Полиция решает вопрос о возбуждении двух уголовных дел о хищении и сбыте краденного. Телефон полицейские нашли и изъяли.