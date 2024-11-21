Двойную кражу раскрыли брянские полицейские
Подозреваемого в двойной краже задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Уголовное дело о двойной краже расследовали брянские правоохранители. В преступлении подозревают 25-летнего жителя города. В августе злоумышленник похитил у 43-летней женщины мобильный телефон стоимостью почти 10 тысяч рублей. Найденной в чехле банковской картой он оплатил покупки на почти девять тысяч рублей.
Фигуранту предъявлено обвинение по двум статьям.
Читайте также
Новости регионов
Век литературы
Смоленская писательская организация отметила юбилей. В большом концертном зале областной филармонии прошёл торжественный вечер, посвящённый 100‑летнему юбилею Смоленской писательской организации. Её создание в 1924 году инициировал Михаил Исаковский. В 90‑е годы была образованы областная организация Союза писателей России под руководством поэта и литературного критика Виктории Бобарыкиной, а также региональное отделение Союза российских писателей, которое возглавил поэт и публицист Владимир Макаренков. Сегодня писательское
Миллиарды на развитие
Озвучены основные параметры бюджета региона — 2025. Как будет жить область в ближайшие годы, какие проекты будут реализованы, на что будут направлены бюджетные средства и сохранит ли главный финансовый документ региона социальную направленность? Ответы на эти и другие важные для каждого жителя Смоленщины вопросы прозвучали во время состоявшихся 11 ноября публичных слушаний, посвящённых проекту областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026/27 год.