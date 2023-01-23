Двум брянцам грозит пожизненное лишение свободы за убийство

Двум жителям Брянска грозит пожизненный срок за убийство двух человек пятилетней давности. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об убийстве двух лиц и использовании поддельных документов. В преступлении обвиняют 40-летнего и 35-летного уроженцев города Брянска.

По версии следствия, 8 ноября 2017 года во двор многоквартирного дома № 65 по улице Литейной в Бежицком районе города Брянска произошёл конфликт между шестью мужчинами: обвиняемыми и двумя их приятелями с одной стороны и двумя оппонентами – с другой. Знакомый обвиняемых получил смертельное ранения из пистолета «Макарова» .

Фигуранты жестоко избили двух оппонентов. От полученных травм один из потерпевших умер на месте, а второй – в лечебном учреждении.

Трое подозреваемых скрылись от органов предварительного следствия. Одного из них задержали в феврале 2018 года. Он получил 17 лет тюрьмы. Двое других долго были в федеральном розыске. Их правоохранители задержали в сентябре 2022 года в Московской области. Они жили в мегаполисе по поддельным документам на вымышленные имена.

Подозреваемым грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.