Двум брянцам грозит пожизненное лишение свободы за убийство

Двум жителям Брянска грозит пожизненный срок за убийство двух человек пятилетней давности. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрит уголовное дело об убийстве двух лиц и использовании поддельных документов. В преступлении обвиняют 40-летнего и 35-летного уроженцев города Брянска.
По версии следствия, 8 ноября 2017 года во двор многоквартирного дома № 65 по улице Литейной в Бежицком районе города Брянска произошёл конфликт между шестью мужчинами: обвиняемыми и двумя их приятелями с одной стороны и двумя оппонентами – с другой. Знакомый обвиняемых получил смертельное ранения из пистолета «Макарова» .
Фигуранты жестоко избили двух оппонентов. От полученных травм один из потерпевших умер на месте, а второй – в лечебном учреждении.
Трое подозреваемых скрылись от органов предварительного следствия. Одного из них задержали в феврале 2018 года. Он получил 17 лет тюрьмы. Двое других долго были в федеральном розыске. Их правоохранители задержали в сентябре 2022 года в Московской области. Они жили в мегаполисе по поддельным документам на вымышленные имена.
Подозреваемым грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
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