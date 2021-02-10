Двум брянцам грозит пожизненное заключение за торговлю наркотиками

По информации прокуратуры Брянского района, двое местных жителей обвиняются в покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах по Интернету.

Преступники разработали преступную схему незаконного сбыта наркотиков и психотропных веществ через Интернет, которую они попытались реализовать в мае 2020 года на территории Брянского района.

Один из членов группы получил «оптовую закладку». Далее, следуя указаниям руководителя преступной группы, он разложил наркотики в укромных местах, о которых сообщил «оператору» с использованием интернет-платформы.

Информация о месте нахождения «закладки» были сообщены «розничному закладчику», в чьи функции входила расфасовка и раскладка в тайниках наркотиков для последующей продажи потребителям.

Преступников задержали сотрудники УНК УМВД России по Брянской области.

Мужчинам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело по существу рассмотрит Брянский районный суд.