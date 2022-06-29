Двум приезжим наркосбытчикам брянский суд не смягчил приговор

Молодые люди, желая быстро заработать, купили 60 грамм героина.

Брянский суд не смягчил приговор по уголовному делу о торговле наркотиками в отношении 18-летнего жителя Мурманска и 19-летнего парня без определенного места жительства.

По версии следствия, молодые люди, желая быстро заработать, купили 60 грамм героина и хотели его незаконно распространить в Бежицком и Советском районе Брянска. Но их планы не осуществились. Фигурантов задержали стражи порядка и изъяли наркотики.

В марте Бежицкий районный суд Брянска признал их виновными. Молодые люди получили девять с половиной и восемь лет и девять месяцев колонии.

Подсудимые подали апелляцию, сочтя приговор слишком суровым. Но судебная коллегия по уголовным делам жалобу не удовлетворила и приговор не смягчила.