Двух брянцев обвиняют в краже топлива

Двух брянцев, обвиняемых в краже более тонны дизельного топлива, ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о присвоении. Приговора выслушают двое брянца.

По версии правоохранителей, в феврале 2024 года водитель бензовоза аграрной компаний при пособничестве знакомого похитил более тонны дизельного топлива. Он слил его в бочки около села Юрово Трубчевского района.

Фигурантов задержали представители службы безопасности компании. Ущерб составил 65 тысяч рублей.