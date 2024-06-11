Двух брянцев обвиняют в сбыте поддельных денег

Двух уроженцев Новозыбковского района ждёт суд по обвинению в сбыте шести поддельных купюр. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о сбыте фальшивых денег. В преступлении обвиняют двоих уроженцев Новозыбковского района в возрасте 38 и 46 лет.

По версии следствия, в декабре 2023 года мужчины оплатили шестью поддельными купюрами номиналом 5000 рублей товары в магазина и услуги водителя такси. Оперативники задержали сбытчиков в Смоленской области. Фигуранты ждут суд под стражей.