Двух брянцев осудили за четыре срубленных к Новому году ёлки 

Один фигурант отправится в колонию.

Суд рассмотрел уголовное дело о незаконной рубке елей в преддверии Нового года в отношении двух жителей Брянска, 1979 и 1994 годов рождения.

В прокуратуре рассказали, что 29 декабря прошлого года мужчины без разрешительных документов в лесу в Фокинском районе срубили четыре ёлки. Государству был причинён ущерб на 24 тысячи рублей.

27-летний мужчина из-за непогашенной судимости получил 8 месяцев колонии строгого режима. А его подельник осуждён на один год условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.