Двух брянцев отправили в колонию за разбой и убийство

17 и 18 лет тюрьмы получили двое жителей села Кавалева за разбойное нападение и убийство односельчанина. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего и 28-летнего жителей Стародубского района.

Ночью 12 февраля 2022 года пьяные жители села Ковалево решили похитить деньги на спиртное у одинокого 67-летнего односельчанина. Они знали, что он накануне получил пенсию.

Фигуранты зашли к пенсионеру в дом и потребовали деньги. Получив отказ, они несколько раз ударили мужчину по голове. Злоумышленники обыскали дом, забрали 10 тысяч 500 рублей и скрылись. Деньги подельники потратили в ту же ночь. А потерпевший умер на месте от полученных травм.

Суд приговорил 28-летнего фигуранта к 18 годам тюрьмы, а 19-летнего – к 17 годам . Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.