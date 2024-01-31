Двух брянцев ждёт суд за попытку сбыть около килограмма наркотиков

Двух брянцев, задержанных правоохранителями при попытке сбыть около килограмма наркотиков, ждёт судебное разбирательство. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о покушение на незаконный сбыт запрещённых веществ. Приговор выслушают два жителя областного центра.

По версии следствия, в прошлом году участники организованной группы сделали «закладки» с наркотиками массой более 900 грамм. ИНформацию о местоположении тайников фигуранты отправляли «оператору» через мессенджер. В начале июня мужчин задержали сотрудники полиции на месте преступления.