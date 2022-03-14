Двух брянских студенток осудили за наркоторговлю 

Закладки с запрещённымм веществвми они распространяли с помощью закладок.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух 18-летних жительниц Брянска. В сентябре прошлого года студентки занимались распространением наркотиков в Фокинском и Советском районах. Закладки они оставляли в тайниках. С помощью мессенджеров они сообщали координаты третьему участнику. А тот передавал эти данные потребителям.

Девушек задержала полиция. У них обнаружили более 18 грамм запрещённого вещества.

Суд приговорил студенток к 4 годам 6 месяцам и 4 годам 3 месяцам в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.