Двух человек спасли из горящей многоэтажки пожарные утром в среду. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром 22 октября в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступило информация о пожаре в городе Брянске. На улице Войстроченко загорелась квартира в многоэтажном жилом доме.

На вызов приехали три пожарные автоцистерны и две автолестницы. Спасатели эвакуировали из горящего здания двух жильцов. Травм люди не получили.

Огонь пожарные быстро потушили. Причину ЧП установят эксперты.