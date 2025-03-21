Двух иностранцев брянский суд отправил в колонию за сбыт героина

Двоюродных братьев из Узбекистана брянский суд отправил в колонию за сбыт героина. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков. На скамье подсудимых оказались 26-летний и 22-летний граждане Узбекистана.

Двоюродные братья были розничными закладчиками в организованной группе наркосбытчиков. В сентябре 2023 года фигуранты получили координаты тайника с крупной партией героина. Они сделали более мелкие закладки с наркотиком на территории Брянска и города Домодедово в Московской области.

Полицейские задержали иностранцев в областном центре. Из 17 тайников и при личном досмотре одного из фигурантов правоохранители изъяли более 20 грамм героина.

Суд приговорил виновных к 12 с половиной годам в колонии строгого режима. Решение в законную силу не вступило.