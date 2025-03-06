Двух иностранцев ждёт суд за сбыт наркотиков в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о 28 эпизодах покушения на сбыт наркотиков. В преступлении обвиняют 42-летнюю женщину и 21-летнего мужчину из Узбекистана.

По версии следствия, в июле 2024 года соучастники делали «закладки» с запрещённым веществом на территории Брянска. Они пытались сбыть более 75 грамм метадона. Кроме того, правоохранители выяснили, что женщина причастна к 10 аналогичным преступлениям на территории Москвы. Обвиняемые признали себя виновными.