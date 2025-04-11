Двух кибермошенников задержали брянские полицейские

Двух кибермошенников из Брянска, подозреваемых в обмане жителя Краснодарского края, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Краснодарского края. В социальной сети он нашёл объявление с выгодным предложением обмена валюты. Мужчина пообщался с администратором группы и перевел 59 тысяч рублей на указанный им счёт. После этого злоумышленник прекратил общение.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Брянску выяснили, что к преступлению причастны двое 24-летних жителей областного центра. Один из них ранее уже был судим за мошенничество. Злоумышленники обналичили деньги и разделили доход.

Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве.