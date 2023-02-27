Двух любителей онлайн-игр из Брянской области обманули мошенники

Двух любителей онлайн-игр из Брянской области мошенники развели на деньги. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 38-летний житель областного центра. В мобильном приложении популярной игры неизвестный предложил ему купить аккаунт за 7000 рублей. Мужчина перевел оплату на указанный счет. После этого собеседник пропал.

Также жертвой мошенничества стал 24-летний любитель онлайн-игр из Дятьковского района. Молодой человек решил купить игровую валюту. Злоумышленникам он перевёл 28 743 рубля. Те с деньгами скрыли.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовных дел.