Двух молодых брянцев обвиняют в серии краж

Полицейские задержали двух молодых жителей Брянска по подозрению в серии краж. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции областного центра задержали 19-летнего и 20-летнего жителей Володарского района. Молодых людей подозревают в краже из дачного дома. В отсутствии хозяев фигуранты пробрались в жильё и забрали две бензопилы, угловую шлифовальную машинку, перфоратор и дрель.

Приятели-злоумышленники оказались причастны ещё к одному преступлению. С территории стройки они унесли 100 метров медного кабеля.

Часть похищенного полицейские обнаружили в жилье подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.