Двух наркодилеров задержали полицейские в Брянске

Двух наркодилеров, торговавших запрещёнными веществами через интернет, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции на территории Фокинского района Брянска остановили автомобиль. Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков и бойцы Росгвардии задержали 36-летнего мужчину и 44-летнюю женщину, подозреваемых в торговле запрещёнными веществами. Они сбывали наркотики через нелегальный интернет-магазин.

При личном досмотре в нательном белье женщины полицейские обнаружили сверток с порошком. Эксперты подтвердили, что внутри находится почти 50 граммов синтетического наркотика. По координатам в тайниках полицейские обнаружили еще четыре свертка с запрещёнными веществами.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантов суд заключил под стражу.