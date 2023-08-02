Двух наркосбытчиц из Калмыкии ждет суд в Брянске

Две жительницы Калмыкии предстанут перед судом в Брянске за попытку сбыть килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о покушение на незаконный сбыт наркотиков. В преступлении обвиняют двух жительниц Республики Калмыкия 20 лет и 21 года.

По версии правоохранителей, весной 2023 года девушки приняли предложение анонимного работодателя о распространении синтетических наркотиков с помощью «закладок». Они забирали крупные партии запрещенного вещества, фасовали на более мелкие, а потом распространяли в Московской и Брянской областях.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали подозреваемых на территории Володарского района Брянска. Стражи правопорядка изъяли у них и из тайников килограмм «солей».