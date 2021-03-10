Двух узбеков с 300 граммами героина задержали в Брянске

Они распространяли наркотики с помощью «закладок».

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Брянску задержали в Володарском районе 21-летнего и 25-летнего уроженцев Узбекистана, сбывавших наркотики в областном центре. В их доме полицейские обнаружили более 300 граммов героина.

При личном досмотре правоохранители обнаружили у уроженцев Узбекистана еще 25 свертков с наркотиком. Также удалось найти местонахождение еще двух сделанных наркосбытчиками «закладок».

Суда наркоторговцы дожидаются в СИЗО. Каждому из них грозит до 20 лет заключения.