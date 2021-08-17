Житель Клинцов прятал в новозыбковском лесу наркотики

Злоумышленник за сбыт наркотиков ответит перед судом.

В феврале 2021 года житель Клинцов со своим знакомым приехал в лесной массив, расположенный около Новозыбкова, и спрятал там две «закладки». О работе отчитался заказчику, отправив фото места «клада».

Через несколько дней мужчина вернулся на то же место, чтобы снова оставить наркотики, но его уже ждали стражи порядка.

У него нашли и изъяли 32 пакета с мефедроном, массой более 25 грамм.

Теперь уголовное дело будет рассматривать суд города Новозыбков.