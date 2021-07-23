В Брянске задержали четырех узбеков-маршрутчиков с поддельными правами

Нарушители работали на маршруте № 28.

Четыре гражданина Узбекистана, работавших в маршрутных такси в Брянске, предстанут перед судом по обвинению в использовании поддельных водительских удостоверений.

Как сообщает региональная прокуратура, четверо узбеков купили поддельные права Киргизской Республики у неустановленного лица и устроились в Брянске водителями маршрутных такси № 28.

Преступление выявили сотрудники УМВД и ФСБ России по Брянской области. 2 июля в Советском районе маршрутчиков остановили сотрудники ДПС для проверки документов, в результате которой вскрылся факт фальсификации.

Нарушителям грозит ограничение свободы, принудительные работы либо лишение свободы на срок до одного года.