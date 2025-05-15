Двух жителей Клинцов осуждены за торговлю контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд вынес приговор по уголовному делу о торговле не маркированными табачными изделиями. На скамье подсудимых оказались для мужчины и женщины из Клинцов.

С 2023 по 2024 год соучастники хранили немаркированные сигареты у себя дома в Клинцах. Нелегальный товар они продавали, доставляя покупателям. Сотрудники полиции из незаконного оборота изъяли более 40 тысяч пачек сигарет. Их стоимость превысила 5 млн рублей. А ущерб владельцам товарных знаков превысил 1,3 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам в колонии общего режима и 600 тысячам рублей штрафа. Женщина получила условное лишение свободы и 300 тысяч рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.