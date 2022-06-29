Злоумышленники взломали гараж и сейф с оружием.

Двух жителей Новозыбкова подозревают в краже пистолета и скутера из частного дома.

В полицию обратился 41-летний житель Новозыбкова. Он сообщил, что из гаража на территории его домовладения пропал скутер, а из частного дома – травматический пистолет и 40 патронов.

Полицейские задержали двух местных жителей в возрасте 32 и 18 лет, подозреваемых в краже. Мужчины знали, что хозяин дома живёт в другом месте и приезжает редко.

Они взломали калитку и проникли на территорию домовладения. Из гаража злоумышленники забрали скутер. Один из подельников пробрался в дом, где взломал сейф и забрал травматический пистолет и патроны.

Похищенное вернули владельцам. Возбуждены уголовные дела.