Двух жителей Подмосковья присяжные признали виновными в заказном убийстве в Брянске

Коллегия присяжных заседателей признала двух жителей Московской области в заказном убийстве в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В Брянском областном суде коллегия присяжных заседателей рассмотрела уголовное дело в отношении 50-летнего и 44-летнего жителей Московской области. По версии следователей, 50-летний житель Подмосковья винил уроженца и гражданина Республики Таджикистан, 1993 года рождения, в убийстве сына в ночном клубе Москвы. Он организовал группу для его убийства.

44-летний житель Московской области с приятелем в ночь с 15 на 16 июля 2021 года проникли в квартиру потерпевшего, похитили его и отвезли к подготовленному для убийства месту. Мужчине обмотали голову скотчем, бросили в яму и закопали.

Подсудимые не признали себя виновными. Но присяжные заседатели пришли к единодушному вердикту о их виновности на основании доказательств. Суд рассмотрит уголовное дело 17 ноября.

Один из участников убийства, сотрудничающий со следствием, уже осуждён на 11 лет тюрьмы.