Двух жительниц Брянска мошенники обманули почти на 300 тысяч рублей

Желание найти удаленную работу обернулось для 53-летней жительницы Советского района Брянска потерей крупной денежной суммы, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В процессе «оформления» женщина неосмотрительно предоставила данные своей банковской карты, что позволило злоумышленникам списать с ее счета 260 тысяч рублей.

В схожей ситуации, решившая приобрести криптовалюту 60-летняя жительница Фокинского района лишилась 15 400 рублей.

Полицейские уточняют обстоятельства происшествий и решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

Ранее 29 брянцев перевели мошенникам почти 6 миллионов рублей за неделю.