Двух жительниц Кабардино-Балкарской Республики наказали за сбыт наркотиков в Брянске

К колонии приговорил суд двух жительниц Кабардино-Балкарской Республики за торговлю наркотиками в Брянске и области.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о незаконном хранении и покушении на сбыт запрещенных веществ. В преступлении обвинили 38-летнюю и 37-летнюю жительниц Кабардино-Балкарской Республики.

Соучастницы пытались сбыть делали «закладки» с синтетическими наркотиками в Брянске и Брянской области. Но их деятельность пресекли полицейские. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли почти 500 граммов наркотического средства. Ещё грамм запрещенного вещества нашли правоохранители в куртке старшей обвиняемой.

Суд отправил 38-летнюю женщину в колонию на 10 лет и 8 месяцев , а 37-летнюю – на 9 лет. Приговор не вступил в законную силу.