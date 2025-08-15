Двухквартирный жилой дом потушили спасатели в Гордеевском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Вечером 14 августа в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Гордеевском районе. В посёлке Ямное на улице Центральная загорелся двухквартирный жилой дом и надворные постройки.

Тушить пожар приехали четыре автоцистерны. Около часа спасатели ликвидировали возгорание. Люди травм на происшествии не получили. Установить причины пожара предстоит экспертам.