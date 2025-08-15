Двухквартирный жилой дом потушили спасатели в Гордеевском районе
Двухквартирный жилой дом потушили спасатели в Гордеевском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Вечером 14 августа в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Гордеевском районе. В посёлке Ямное на улице Центральная загорелся двухквартирный жилой дом и надворные постройки.
Тушить пожар приехали четыре автоцистерны. Около часа спасатели ликвидировали возгорание. Люди травм на происшествии не получили. Установить причины пожара предстоит экспертам.
Читайте также
Новости регионов
На стройплощадке
Ход возведения и ремонта объектов инфраструктуры стал основной темой регионального штаба по строительству, которое провёл на прошлой неделе губернатор Василий Анохин. И эти работы, подчеркнул глава региона, находятся на его личном контроле. Отметим, что многие проекты реализуются при поддержке федеральных программ в рамках нацпроектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным Сейчас в регионе в работе более
Чтобы вера наполняла сердца
В минувшие выходные в областном центре прошли торжества, посвящённые Смоленской иконе Божией Матери «Одигитрия». Губернатор Василий Анохин принял участие в Божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе. К ней также присоединились митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, сотни смолян, архипастыри, духовенство, участники крестного хода из Витебска и многочисленные паломники. Службу возглавил экзарх
Имени Гагарина
Межвузовскому кампусу в Смоленске присвоят имя нашего великого земляка, первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. О таком решении сообщил губернатор Василий Анохин. «Название выбрано не случайно. Подвиг Юрия Алексеевича — это всенародное достояние, а его улыбка стала одним из главных символов нашей страны, олицетворяющих движение вперёд, прогресс и созидание», – прокомментировал губернатор. Он напомнил, что работа
На старт, внимание…
Исследования показывают: всё больше жителей региона выбирают здоровый образ жизни. Этому способствует в том числе строительство и реконструкция спортивных сооружений. Ряд проектов сейчас в работе. Так, в Вязьме возводится новый плавательный бассейн. «Строим спортобъект в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта РФ». На эти цели направлено свыше 380 млн рублей, из которых большая
Куда пойти учиться?
Как готовят молодых специалистов для нужд региона? В регионе продолжают привлекать молодые кадры на предприятия и в учреждения. И эта работа постепенно совершенствуется. Большое внимание уделяется целевому обучению и поддержке молодых профессионалов. Создание системы непрерывной подготовки кадров — от школы до работодателя – обсудили на днях на встрече, которую провёл губернатор Василий Анохин с ректорами