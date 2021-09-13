Двухлетняя девочка и двое взрослых ранены в ДТП под Жуковкой

32-летняя водитель Mazda не справилась с управлением.

Три человека, включая маленького ребенка, пострадали в результате аварии, которая произошла 12 сентября около 16.20 на 3-м километре дороги Жуковка – Косилово в Жуковском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 32-летняя водитель Mazda 626 не справилась с управлением – машина вылетела в кювет.

Женщину-водителя госпитализировали с сочетанной травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной лба, ушибленной раной правого коленного сустава и закрытым переломом правой таранной кости. 36-летнего пассажира доставили в больницу с сотрясением головного мозга и закрытым переломом правой берцовой кости.

Также медики госпитализировали двухлетнюю пассажирку Mazda. У ребенка сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лба.

В момент аварии девочка находилась на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем кресле. В ГИБДД отметили, что автомобилистка, имеющая стаж вождения лишь с 2020 года, ехала со скоростью, не соответствующей дорожным условиям.