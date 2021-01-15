Дятьковская прокуратура помогает сироте получить жилье

Прокуратура города Дятьково провела проверку по сообщениям СМИ о нарушении жилищных прав 33-летней местной жительницы, которая относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С 2009 года она состоит на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Однако до настоящего времени жильем не обеспечена.

Чтобы восстановить права сироты, прокурор направил в суд иск об обязании администрации Дятьковского района обеспечить ее жильем.

Суд удовлетворил требования прокурора.