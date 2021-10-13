Экс-директора паспортно-визового сервиса в Брянске осудят за аферу с мигрантами

В результате махинаций он «заработал» более 1,5 миллиона рублей.
Бывший директор филиала по Брянской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
В 2018 году обвиняемый он заключил со своей родственницей – индивидуальным предпринимателем лицензионный договор на предоставление права использования программы для подготовки заявлений на оформление документов для получения патента и постановки иностранцев на миграционный учет.
В дальнейшем иностранным гражданам, обратившимся в паспортно-визовый сервис, услуги оказывали от имени ИП. Деньги, перечисленные на ее счет за оказанные услуги, директор паспортно-визового сервиса присвоил. Размер ущерба превысил 1,5 миллиона рублей.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска. Экс-директору грозит до 10 лет заключения.
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