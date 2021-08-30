Экс-глава брянского села получил 3,5 года за мошенничество с жильем

Глава сельской администрации помог незаконно переоформить недвижимость.

Бывший глава Бяковской сельской администрации Навлинского района предстал перед судом по обвинению в пособничестве в мошенничестве и превышение должностных полномочий.

Как сообщает региональная прокуратура, с 3 октября 2014 года по 15 февраля 2017 года глава способствовал незаконному приобретению третьим лицом жилого помещения, уже зарегистрированного на собственников. Последние потеряли право на владение собственным имуществом.

Суд приговорил экс-чиновника к трем с половиной годам колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил.