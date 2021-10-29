Экс-начальницу отдела закупок Брянского горводоканала поймали на взятках

По версии следствия, женщина в течение нескольких лет получала деньги за заключение «нужных» договоров.
Брянские полицейские выявили факт получения взяток в крупном размере со стороны бывшего начальника отдела закупок и логистики МУП «Брянский городской водоканал».
Как сообщает региональное УМВД, с июля 2014 года по февраль 2017 года женщина лично получала деньги от директоров коммерческих компаний за содействие в беспрепятственном заключении договоров о покупке оборудования для нужд водоканала. В общей сложности на ее банковскую карту поступило более 260 тысяч рублей.
По месту жительства и работы подозреваемой следователи провели обыски и изъяли улики. Расследование уголовного дела продолжается. Экс-начальницу отдела закупок грозит от семи до 12 лет и крупный штраф.
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