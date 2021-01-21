Экс-начальник брянского УМВД задержан по подозрению в мошенничестве

По информации СУ СК РФ по Брянской области, заместитель начальника казенного учреждения УМВД России по региону задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

С марта по август 2014 года подозреваемый, состоя в должности участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Новозыбковский», решил «помочь» жительнице Климовского района региона. У нее было право на получение единовременной денежной компенсации материального ущерба в связи с утратой имущества в Брянской области вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Полицейский оформил документы и обманул женщину, предав ей лишь 1 млн 100 тысяч рублей и присвоив себе более 2,5 млн рублей.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.