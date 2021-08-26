Еще одного водителя будут судить за покупку прав в брянском МРЭО ГИБДД

Перед судом предстанет 40-летний житель Фокино.

Еще один житель Брянской области предстанет перед судом по обвинению в даче взятки за незаконное получение водительского удостоверения. Расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Фокино завершено.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, в марте 2020 года мужчина передал посреднику – жителю Брянска 25 тысяч рублей для успешной сдачи практической части экзамена на получение водительского удостоверения категории В в МРЭО ГИБДД УМВД России по Брянской области.

Посредник оставил 5 тысяч рублей себе, а 20 тысяч рублей передал старшему государственному инспектору МРЭО. В апреле 2020 года житель Фокино получил права.

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области и сотрудники подразделения собственной безопасности регионального УМВД России.

Уголовное дело направили в прокуратуру для последующей передачи в суд. Водителю грозит до восьми лет заключения и штраф в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Ранее стало известно об уголовном преследовании 38-летней жительницы Сельцо, также заплатившей за беспрепятственное получение прав. На скамье подсудимых окажутся заместитель начальника регионального МРЭО ГИБДД УМВД России – начальник отделения по экзаменационной работе и его подчиненные, а также житель Брянска, выступивший в роли пособника в передаче взяток.