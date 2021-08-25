Жительнице Сельцо грозит восемь лет за покупку прав в Брянске

38-летняя женщина оказалась соучастником громкого преступления.

Следователи завершили расследование еще одного уголовного дела о торговле водительскими удостоверениями в МРЭО ГИБДД УМВД России по Брянской области. Перед судом предстанет 38-летняя жительница Сельцо. Женщину обвиняют в даче взятки полицейскому через посредника.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, в марте 2020 года женщина передала посреднику – жителю Брянска 25 тысяч рублей за фиктивную сдачу практической части экзамена и получение водительского удостоверения.

Посредник переда 20 тысяч рублей старшему государственному инспектору МРЭО, а 5 тысяч рублей оставил себе в качестве вознаграждения.

В мае жительница Сельцо получила права категории В в МРЭО ГИБДД УМВД России по Брянской области.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области и подразделения собственной безопасности регионального УМВД России.

Уголовное дело направили в прокуратуру для последующей передачи в суд. Женщине грозит до восьми лет заключения и штраф в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Напомним, на скамье подсудимых окажутся заместитель начальника регионального МРЭО ГИБДД УМВД России – начальник отделения по экзаменационной работе и его подчиненные, а также житель областного центра, выступивший в роли пособника в передаче взяток.