Ещё двух курьеров телефонных мошенников задержали брянские правоохранители

Ещё двух курьеров телефонных мошенников, обманувших четырёх пенсионерок, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Ещё двух сообщников телефонных мошенников задержали полицейские Брянской области. Так, жертвой злоумышленников стала 69-летняя жительница посёлка Климово. Незнакомая девушка позвонила пенсионерке, представилась родственницей и рассказала о якобы произошедшем ДТП. Для решения вопроса о невозбуждении уголовного дела злоумышленница потребовала денег. 800 тысяч рублей у пенсионерки забрал юноша. Позже 20-летнего жителя Московской области задержали правоохранители. При себе у него было 385 тысяч рублей.

Ещё одним пособником дистанционных мошенников стал 18-летнего жителя Климовского района. За один день он забрал у трёх жительниц района свыше миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела. Оба фигуранта заключены под стражу.