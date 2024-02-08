Ещё двух курьеров телефонных мошенников задержали брянские правоохранители

Ещё двух курьеров телефонных мошенников, обманувших четырёх пенсионерок, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Ещё двух сообщников телефонных мошенников задержали полицейские Брянской области. Так, жертвой злоумышленников стала 69-летняя жительница посёлка Климово. Незнакомая девушка позвонила пенсионерке, представилась родственницей и рассказала о якобы произошедшем ДТП. Для решения вопроса о невозбуждении уголовного дела злоумышленница потребовала денег. 800 тысяч рублей у пенсионерки забрал юноша. Позже 20-летнего жителя Московской области задержали правоохранители. При себе у него было 385 тысяч рублей.
Ещё одним пособником дистанционных мошенников стал 18-летнего жителя Климовского района. За один день он забрал у трёх жительниц района свыше миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела. Оба фигуранта заключены под стражу.
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