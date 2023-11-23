Ещё одного участника банды «Саранские» брянский суд отправил в колонию на 22 года за убийство. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд вынес приговор в отношении 44-летнего уроженца Республики Мордовия. Его обвиняют в участии в банде и убийстве.
По версии правоохранителей, мужчина вступил в банду «Саранские». Он входил в силовое звено и участвовал в силовых акций, охране, похищениях, убийствах.
Так, в феврале 2007 году в лесу города Брянска он убил участника своей банды за распространение им ложной информации о причастности банды к угону автомобиля высокопоставленного сотрудника правоохранительного органа.
Суд приговорил мужчину к 22 года в колонии особого режима. Решение не вступило в законную силу.
Ранее суд уже озвучил приговор лидеру и другим участникам банды.
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