Ещё одного участника банды «Саранские» брянский суд отправил в колонию на 22 года за убийство. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор в отношении 44-летнего уроженца Республики Мордовия. Его обвиняют в участии в банде и убийстве.

По версии правоохранителей, мужчина вступил в банду «Саранские». Он входил в силовое звено и участвовал в силовых акций, охране, похищениях, убийствах.

Так, в феврале 2007 году в лесу города Брянска он убил участника своей банды за распространение им ложной информации о причастности банды к угону автомобиля высокопоставленного сотрудника правоохранительного органа.

Суд приговорил мужчину к 22 года в колонии особого режима. Решение не вступило в законную силу.

Ранее суд уже озвучил приговор лидеру и другим участникам банды.