Ещё три беспилотника сбила система ПВО над Брянщиной ранним утром. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Александр Богомаз.

Ранним утром 26 августа военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли очередную атаку на регион. Сразу три беспилотных летательных аппарат самолётного типа с разницей в несколько часов нарушили границу Брянской области. Воздушные объекты уничтожила система противовоздушной обороны России.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил глава региона Александр Богомаз.