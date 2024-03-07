Ещё трёх курьеров дистанционных мошенников задержали брянские стражи порядка

Ещё трёх курьеров дистанционных мошенников, обманувших пять пенсионеров, задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За несколько дней в полицию Брянской области обратились пять пожилых жителей в возрасте от 66 до 84 лет. Они стали жертвами дистанционных злоумышленников. Пенсионеры поверили в сообщение о якобы совершивших ДТП родственников и отдали 970 тысяч рублей на «спасение».

Курьеров телефонных мошенников стражи порядка задержали. Ими оказались трое молодых людей: 21-летний житель Брянска, несовершеннолетний юноша из Трубчевска и 19-летний парень из Подмосковья.

Предложение о незаконной работе они нашли в мессенджере. Деньги перевели на указанные мошенниками счета, оставив себе небольшой процент.

Возбуждены уголовные дела. Совершеннолетние фигуранты заключены под стражу. Подростка отпустили под подписку о невыезде до суда.