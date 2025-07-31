Факт повторной продажи алкоголя подростку выявили полицейские в Брянске

На продавца стражи порядка завели уголовное дело за повторную продажу алкоголя подростку в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Во время рейдов в рамках профилактической операции «Подросток-Лето» инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции Бежицкого района Брянска выявили факт продажи алкоголя несовершеннолетнему. 17-летней школьнице две бутылки спиртосодержащих напитков продала 38-летняя продавец. Ранее женщина уже привлекалась к административной и уголовной ответственности за аналогичное нарушение закона.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до года.