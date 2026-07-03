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Факт продажи энергетика подростку выявили стражи порядка в Брянске

2026, 03 июля 11:55
Факт продажи энергетика подростку выявили стражи порядка в Брянске
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Факт продажи энергетика подростку выявили стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Федеральным законом в России установлен  запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Продавцы могут потребовать у покупателей, подтверждающий возраст, и отказать в продаже товара без документа. 

Но не все сотрудники торговых точек в Брянска выполняют требования закона. В Володарском районе инспекторы отдела по делам несовершеннолетних выявили факт продажи энергетического напитка несовершеннолетнему. 53-летняя женщина реализовала товар 15-летнему покупателю.

На продавца полицейские составили административный протокол. Ей грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

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